Mattia diventa Spiderman e vola dai bimbi in ospedale

Ha raccontato la sua storia davanti al pubblico di Melegnano e ha contribuito così a riaccendere i riflettori sul mondo del volontariato, Mattia Villardita, 29enne di Savona, nel tempo libero si traveste da Spiderman e fa visita ai bambini ricoverati nei reparti ospedalieri. Ogni anno vede 1.500 bambini ed è stato anche in udienza dal Papa e ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. "Sono stato anch’io un paziente ospedaliero, dai 7 ai 22 anni ho subìto in totale 15 interventi. So cosa si prova a trascorrere in reparto giornate infinite, perdendo quasi la nozione del tempo. E ho capito che, se il medico cura la malattia, il volontario può curare l’anima". Queste le parole di Mattia al teatro la Corte dei Miracoli, dove il 29enne ha presentato ieri il suo libro Io e Spiderman. Impiegato in un’azienda portuale, nei momenti liberi Mattia veste i panni del suo supereroe preferito. "Dai bambini ricevo ogni volta un insegnamento, uno stimolo a crescere".A.Z.