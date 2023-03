Mattarella da PizzAut Il Presidente inaugura il nuovo locale a Monza "Grandissimo privilegio"

di Barbara Calderola

Massimo onore per la nuova PizzAut, a Monza. Sarà il Presidente Sergio Mattarella a inaugurare il secondo locale della brigata di Nico Acampora, il 2 aprile, Giornata dell’Autismo. È cominciato tutto a Cassina con il primo ristorante di una serie che si propone di diventare un franchising sociale che valicherà i confini nazionali. Ieri, la telefonata di conferma dal Quirinale, "così ho saputo del grandissimo privilegio di cui godremo", dice il fondatore, impegnato negli ultimi preparativi in vista della cerimonia. Con 350 coperti e mille metri a disposizione, dei quali più di 200 di cucine, all’ex Phillips, il ristorante raddoppia gli spazi dell’hinterland, aperti dal 1 maggio 2021, altra data simbolo, Festa del Lavoro, per sottolineare la duplice valenza del progetto di inclusione sociale e professionale lanciato nel 2017 che ha conquistato tutto il Paese. Si aggiunge così un nuovo tassello al rapporto fra il Quirinale e Acampora che, lo scorso dicembre, Mattarella ha nominato Cavaliere, proprio per il suo impegno con i giovani autistici. Un’altra data da segnare dopo quella di maggio e la foto storica con Papa Francesco. "Quando ho riagganciato la telefonata da Roma tremavo. Per i nostri ragazzi speciali, per noi genitori la presenza del Presidente è un segno che fa la differenza - spiega il papà della pizzeria -. Ci toglie definitivamente dal limbo dove siamo rimasti per tanto tempo, grazie a lui 600mila famiglie aut in Italia non si sentiranno più sole".

Il cantiere è agli sgoccioli, mentre si moltiplicano le campagne di solidarietà per PizzAut lanciate dai grandi marchi dell’alimentare. Lidl ha deciso di destinare 20 centesimi ai ragazzi di Acampora per ogni bottiglia di "pummarola", passata di pomodoro del marchio Italiano, venduta nei propri supermercati. E a fine raccolta la catena tedesca di discount raddoppierà il ricavato. "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto davvero innovativo - sottolinea Alessia Bonifazi della Comunicazione Lidl Italia -. Il nostro piano di responsabilità sociale promuove la diversità considerandola una ricchezza e con questa iniziativa vogliamo far conoscere una realtà esemplare ai nostri clienti e contribuire all’apertura del nuovo locale dopo quello di Cassina, un’opportunità di lavoro per altri giovani autistici".