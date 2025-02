Materna sicura e più bella: "Un luogo di benessere"

Grande festa collettiva al taglio del nastro della scuola dell’infanzia di via Manara, dopo una chiusura di tre mesi resa necessaria per realizzare gli importanti lavori di riqualificazione dello stabile, per un costo complessivo di circa 300mila euro finanziati in parte da un contributo ministeriale e in parte da una variazione di bilancio. L’intervento, condotto nei tempi previsti, ha interessato diversi aspetti strutturali ed estetici. La copertura del tetto è stata completamente rifatta, così come sono stati sostituiti i serramenti dei lucernari per migliorare l’efficienza energetica. Particolare attenzione è stata dedicata alla risoluzione dei problemi di umidità con il rifacimento dei muri e la successiva imbiancatura delle pareti interne. Inoltre, negli spazi comuni e nelle aule sono stati aggiornati i punti luce, e un sistema di illuminazione è stato installato lungo il perimetro dell’edificio, garantendo maggiore sicurezza anche all’esterno. Negli scorsi giorni è avvenuto il trasloco dei materiali didattici attualmente ospitati nel plesso azzurro della scuola di piazza Aldo Moro, permettendo così il rientro immediato dei 111 bambini nella struttura rinnovata.

"È un evento significativo – ha commentato il sindaco Lorenzo Miglioli – che rappresenta non solo il risultato di un complesso intervento tecnico, ma anche l’impegno di una comunità per il benessere delle future generazioni, perché l’ambiente scolastico è il terzo educatore. La scelta di ristrutturare la scuola dell’infanzia, con un intervento risolutore, si è resa indispensabile, nonostante alcuni lavori eseguiti in precedenza, poiché non vi erano più le condizioni di sicurezza per bambini e maestre. Ringrazio tutti i componenti della squadra che ha lavorato alacremente per raggiungere il risultato, ognuno secondo le proprie competenze". Un ricordo speciale è stato tributato a Rosy Altoneri, una delle maestre storiche, venuta a mancare pochi anni fa. Parole di plauso anche dalla dirigente scolastica Laura Corradini: "Ora i bambini potranno godere di un posto molto bello. Un grazie speciale va anche al corpo docente, ai genitori e ai bambini, che hanno collaborato in modo esemplare nello spostamento delle lezioni nel plesso blu delle scuole elementari e medie".