Maserati contro camion. Frontale a Lacchiarella: gravissimo in ospedale

Ci sarebbe un sorpasso azzardato all’origine dell’incidente avvenuto ieri, lunedì 13 gennaio poco prima delle 12 sulla Strada provinciale 40 Binasca, nel territorio comunale di Lacchiarella.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 116 di Milano con l’eliambulanza, carabinieri, vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Lacchiarella. Le condizioni del ferito più grave, il conducente dell’auto, una Maserati, un uomo di 43 anni, era stato trasportato in ospedale in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano in elicottero.

Una volta giunto al nosocomio rozzanese le condizioni dell’uomo sono peggiorate, in seguito alla ferite riportate nello schianto, ed è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, dove i medici stanno facendo di tutto per salvargli la vita.

Praticamente illeso il conducente del camion, un uomo di 67 anni. In fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente che sarebbe avvenuto durante la fase di sorpasso.

Per consentire le operazioni di soccorso di soccorso in sicurezza e le operazioni relative al rilievo del sinistro, il traffico in entrambi sensi di marcia è stato interrotto. Inevitabilmente si sono formate lunghe code.

Il traffico proveniente da Melegnano è stato deviato alla rotatoria di Siziano mentre quello proveniente da Binasco è stato deviato sulla ex statale dei Giovi. L’incidente è avvenuto su un tratto rettilineo che va dalla piscina comunale fino all’ingresso al centro urbano. Un tratto di strada molto pericoloso dove gli incidenti sono all’ordine del giorno.

Solo a ottobre scorso sempre in questo tratto di strada aveva perso la vita un uomo travolto da un camion mentre attraversava la strada proprio nei pressi del centro sportivo.

