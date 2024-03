Marzia Corini assolta, per i giudici l’anestesista non uccise il fratello con il sedativo. “Finisce un inferno durato 9 anni”

Fine di un incubo per il medico anestesista Marzia Corini, assolta oggi con la formula "perché il fatto non sussiste” dall'accusa di aver ucciso, il 25 settembre 2015, con un'overdose di sedativo Midazolam il fratello Marco Corini, avvocato di vip e calciatori, malato terminale di cancro. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'appello di Milano nel processo di secondo grado bis, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio l'assoluzione della Corte d'Assise d'appello di Genova, che aveva ribaltato la condanna di primo grado a 15 anni.

Prescritti altri due reati

I giudici hanno anche disposto il “non doversi procedere” per prescrizione per altri due reati contestati, un presunto furto di farmaci e un presunto falso nel testamento del fratello dell'imputata. Motivazioni del verdetto tra 40 giorni. La Procura generale milanese, che aveva chiesto la condanna a 14 anni e 2 mesi di reclusione, in linea con quella inflitta in primo grado, dopo il deposito delle motivazioni potrebbe decidere anche di ricorrere in Cassazione.

Marzia Corini: “Sistema sbagliato, inferno durato 9 anni”

"Il primo pensiero è che questo sistema è sbagliato: non si possono patire le pene dell'inferno per nove anni, penso a chi non si può permettere una difesa come la mia" ha commentato a caldo Marzia Corini. Circondata dai difensori, gli avvocati Vittorio Manes e Giacomo Frazzitta, visibilmente commossi, l’anestesista ha aggiunto: "Ora comincerò a elaborare il lutto di mio fratello e ricomincerò ad avere la mia privacy".