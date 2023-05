Marcell Jacobs: “Il ritorno in pista? Sarà molto presto”

Milano, 9 maggio 2023 – Per essere l’uomo più veloce al mondo va curato ogni dettaglio con massima attenzione, a partire dall’alimentazione. Lo sa bene Marcell Jacobs, che dal 2022 è uno dei volti della Pasta Molisana.

Il campione olimpico, che ormai fa base a Roma, ha fatto tappa a Milano per l’evento “TuttoFood” (8-11 maggio) invitato proprio dall’azienda di cui è testimonial. "L’alimentazione

Per quanto riguarda, invece, la preparazione in pista c’è molta attesa per il suo ritorno in gara dopo la stagione indoor. Di sicuro parteciperà il 2 giugno al Golden Gala di Firenze, dove ci sarà il primo faccia a faccia con il “nemico” Fred Kerley (secondo nei 100 a Tokyo) ma per il resto non ci sono certezze.

"Non abbiamo stabilito data e gara del debutto, però sarà molto presto, non vedo l’ora di cominciare. Abbiamo avuto questi mesi lunghi di preparazione, come del resto sarà la stagione che culminerà ad agosto con i campionati del mondo di Budapest”.