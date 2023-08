Mara Maionchi sarà la madrina a Pioltello: Giro d'Italia Handbike al Parco Bambini

È tutto pronto per l’altra grande kermesse in città, FesteggiAmo Pioltello, tre giorni di intrattenimento al Parco Bambini e Bambine di Chernobyl. fra stand, cibo, musica e cultura, una formula consolidata, ma flessibile e quest’anno nel programma si è inserita una vetrina in più: il Giro d’Italia Handbike che passerà da qui. La madrina sarà Mara Maionchi, la produttrice e talent-scout musicale infatti è il volto della manifestazione e la città si prepara ad accoglierla con tutti gli onori.

"Per noi è importante ospitare un evento di questa portata – dice la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti – dimostriamo ancora una volta di essere attrattivi e di saper cogliere belle opportunità, come questa competizione". L’attenzione sarà tutta "per gli straordinari atleti protagonisti dell’appuntamento sportivo".

Non è la prima volta che il Comune accoglie una tappa di paraciclismo, era già successo nel 2021, ma questa 13esima edizione segna il debutto internazionale della manifestazione.

Bar.Cal.