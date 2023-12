Manutenzioni stradali in via Bandiera e Bixio

Con i cantieri aperti in questi giorni, si chiude la grande stagione dei lavori stradali. Ad annunciarlo è lo stesso assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda, lasciando un’incognita sull’anno prossimo. "Stiamo rifacendo via Fratelli Bandiera, nella parte che ancora non avevamo toccato, ovvero fino all’incrocio con via Battisti, e interverremo anche in via Bixio. Ne avremo per una settimana. A seguire faremo via Cardinal Ferrari e via Rovani nel tratto MatteottiBixio. Con questi interventi chiudiamo la stagione delle più importanti manutenzioni stradali". Dopo l’Immacolata saranno sostituite le barriere antisfondamento del cavalcavia Vulcano e nei mesi invernali saranno riqualificati diversi marciapiedi. "Probabilmente non sarà così per il 2024 perché il bilancio di previsione non ha messo a disposizione risorse sufficienti". La.La.