Manutenzione stradale Palazzo Marino spende 30 milioni di euro all’anno Mm entra nel sistema

di Massimiliano Mingoia

Nel triennio 2020-2022 gli interventi sono stati 51.811 e la spesa di 87.547.511 euro, in altre parole 17.270 interventi e 29.182.503 euro all’anno mediamente. Questi numeri rispondono alla domanda: quanto costa al Comune coprire le buche e rimettere a posto i masselli danneggiati nelle strade milanesi? I dati sono emersi ieri pomeriggio durante la commissione congiunta Mobilità-Piano Quartieri sull’aggiornamento manutenzione strade a cui hanno partecipato l’assessora alla Mobilità Arianna Censi e e il dirigente della direzione Mobilità Marcello Oneta. È stato quest’ultimo, slide alla mano, a fare il punto sui lavori che Palazzo Marino ha realizzato negli ultimi anni e ha portato a termine durante questa estate per tenere in ordine le strade del capoluogo lombardo soprattutto dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio.

La premessa ai lavori della commissione è stata della Censi, la quale ha sottolineato che "le strade, nonostante i nubifragi delle ultime settimane, hanno retto bene". Un concetto ribadito e illustrato nei dettagli da Oneta: "Per il patrimonio stradale siamo stati molto più fortunati che per quello del verde, del trasporto pubblico e dell’illuminazione. Abbiamo accumulato appena 170 danni ai cartelli stradali, un numero limitato su cui possiamo riuscire a rimediare in breve tempo, entro i primi giorni di settembre. Limitati anche i danni ai marciapiedi e alle strade".

Le slide riportano anche i numeri di base per affrontare il tema delle manutenzioni stradali. Secondo i numeri mostrate ieri in commissione, Milano ha 4.035 strade, sono lunghe 1.964 chilometri, ha 34 milioni di metri quadrati di aree stradali, 268 km di binari tranviari e 500 ponti e gallerie. Ogni anno gli interventi di manomissione sulle strade sono 12 mila e le richieste di scavi programmati 4 mila.

Oneta, intanto, sottolinea che "l’amministrazione comunale si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni, un portale, un’app a cui non hanno accesso i cittadini, si tratta di un sistema informatizzato interno che utilizzano i dipendenti del Comune, il personale di Mm e soggetti che lavorano presso i Municipi. Questo sistema ci consente di avere un monitoraggio costante e geolocalizzato di tutte le segnalazioni di problemi sulle strade e nelle aree verdi. Dalla primavera 2022, la data in cui il sistema di gestione delle segnalazioni è stato attivato, abbiamo registrato 4 mila ticket nel 2022 e 3 mila nel primo semestre del 2023. La metà degli interventi riguardano problemi alla segnaletica stradale verticale, un quarto alla buche e poi al manto stradale, ai cedimenti e ai colonnotti".

C’è anche una novità tecnica da non sottovalutare. Dal 1° luglio il Comune ha chiesto ad Mm di occuparsi dei servizi di gestione amministrativa dei contratti e un servizio addizionale di digitalizzazione e rilevazionegestione del fabbisogno manutentivo. "Dopo il nubifragio del 25 luglio, siamo riusciti a intervenire in maniera più rapida anche grazie al personale di Mm", chiosa Oneta.