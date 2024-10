Manuel Mastrapasqua, un’ondata di solidarietà. Dalla raccolta fondi alle cuffie da indossare: “Non ti dimenticheremo”

Rozzano (Milano) - La tragica e assurda morte di Manuel Mastrapasqua continua a sollevare ondate di commozione. La raccolta fondi per la famiglia lanciata su Gofundme è già arrivata a 11mila euro: "Questa raccolta fondi è in memoria di Manuel Mastrapasqua, ragazzo di 31 anni ucciso in strada a Rozzano nella notte tra il 10 e l’11 ottobre , mentre tornava a casa dal lavoro. Tutti i soldi raccolti andranno esclusivamente alla famiglia per far fronte a tutte le spese che ora ci saranno".

Questo il messaggio con il quale è stata lanciata la raccolta fondi. Si moltiplicano anche le adesioni alla proposta della Rozzano calcio di indossare le cuffie prima degli eventi sportivi. Sarebbero molte le adesioni di altre società sportive del territorio.