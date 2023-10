Manifestazione pro Palestina a Milano, in piazza cori in arabo e cartelli contro Israele

Milano, 21 ottobre 2023 – Per il secondo sabato consecutivo centinaia di sostenitori della causa palestinese si sono radunati in piazza Duca d'Aosta, davanti alla stazione Centrale, da dove è partita la manifestazione organizzata dal movimento Giovani palestinesi. In piazza anche bandiere di Rifondazione Comunista, Unione Popolare e Potere al Popolo.

Slogan contro Israele

Tra gli slogan scanditi dal palco provvisorio “Palestina libera” e “Israele criminale”, ma anche “Israele assassino, Assassini di bambini”. ''Siamo qui per fermare il genocidio di Gaza'', spiega col megafono da un carro una ragazza. ''Israele fascista, Stato terrorista. Palestina libera'', urla la piazza, invocando ''intifada, intifada''. In tanti chiedono di fermare il bombardamento su Gaza. Prima della partenza del corteo, i manifestanti, per la maggior parte di origine araba, hanno intonato ''Bella ciao”.

Il percorso del corteo

Un lungo striscione con i colori della bandiera palestinese è stato srotolato davanti alla stazione e poi portato in corteo. Il percorso della manifestazione prevede il passaggio da via Vitruvio, via Settembrini, viale Doria, piazzale Loreto, via Padova, via Agordat per poi terminare al Parco Martiri della Libertà Iracheni vittime del Terrorismo.

Le voci dei manifestanti

Al corteo anche il furgoncino dei palestinesi d'Italia e tante bandiere palestinesi, tra cui un paio giganti tenute da più persone. Dal camioncino molti commenti sulla narrazione a senso unico delle istituzioni e dei media occidentali, accusati di essere schierati dalla parte di Israele. “Un genocidio si condanna o si condona, non c'è una mezza via” le parole degli organizzatori, che hanno spiegato come le notizie delle manifestazioni in giro per il mondo aiutino i palestinesi di Gaza a resistere. “Noi figli di rifugiati siamo in attesa di giustizia e di tornare nelle nostre terre, le cui chiavi custodiamo da 3 generazioni" ha detto dal camioncino che apre il corteo una giovane palestinese. “L'Occidente ha mentito su Yemen, Sudan, Siria e Libano, questa volta - ha sottolineato ancora - non è diverso e l'Italia è coinvolta nel massacro della popolazione palestinese con il trasporto di armi. La morte cui assistiamo in questi giorni è made in Italy, dobbiamo fermare l'esportazione delle armi verso Israele”.