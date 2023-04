Manifestazione ambientalista in piazza Scala

"Nei 3 mesi dall’inizio dell’anno sono già 6 le vittime di incidenti stradali, un numero inaccettabile". È il grido di battaglia di “Emergenza Milano”, una sorta di Stati generali dei milanesi che boccheggiano, che si sono autoconvocati sotto Palazzo Marino lunedì 17 aprile dalle 18.30 per dire "al sindaco e alla Giunta – si legge in un appello alla mobilitazione – che in strada non si respira". Una cinquantina le realtà ambientaliste promotrici, tra le quali “Cittadini per l’Aria“, onlus presieduta da Anna Gerometta (in foto), Clean Cities, Comitato Argonne-Susa, Comitato milanese della Federazione ciclistica italiana, Critical Mass, Europa Verde Milano, Fiab Ciclobby e Legambiente.