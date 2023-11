Manichini bianchi: "Non abituiamoci mai alla sopraffazione"

Manichini femminili bianchi seduti sulle panchine rosse della città: il Comune di Bresso ha scelto questa significativa installazione plastica per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, lanciando l’importante messaggio "Non abituiamoci alle panchine rosse, non abituiamoci alla violenza". Nel centro storico cittadino, per esempio, le panchine rosse con i manichini sono presenti in via Centurelli 48, all’ingresso della biblioteca civica comunale (nella foto) e in piazzetta Cavour davanti allo Spazio “Don Giussani“ dove, oggi, dalle 14, si terrà un incontro pubblico sulla Giornata internazionale, organizzato dall’amministrazione comunale, dal Comitato Cri e dalla rete delle associazioni di Bresso. L’invito ai residenti è quello di indossare qualcosa di rosso per la giornata odierna. Giu.Na.