Manchester City-Inter, il sindaco Beppe Sala a Istanbul: “Loro sono più forti ma ce la giochiamo”

Milano – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala non ha mai fatto mistero della sua passione per l'Inter, e non poteva quindi mancare per la finale di Champions a Istanbul, dove è stato invitato dalla Uefa.

E oggi è stato intercettato mentre, con una sciarpa nerazzurra al collo, si stava recando allo stadio. "C'è un entusiasmo straordinario – ha detto – io sono stato anche a Madrid nel 2010 (Champions vinta dall’Inter in finale contro il Bayern Monaco, ndr). Allora era diverso ma le aspettative erano altissime, oggi contro il City è più difficile ma ovviamente ci si spera. Già essere qui è una vittoria straordinaria, però giochiamocela”.

Una finale è sempre una finale, viene da dire e quindi non si parte battuti. "Sono 90 minuti, poi è chiaro - dice Sala - che loro sono più forti, però quando leggo che un giocatore solo, Grealish,

a loro è costato come tutti i nostri undici titolari, insomma...Ho visto anche le quote delle scommesse che pagano tantissimo la vittoria dell'Inter. Però chissà, io ci spero”.