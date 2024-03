Maltempo, frana il terreno. Scatta il divieto di transito

Frana il terreno di un terrazzo fluviale nei paraggi della diga Sant’Antonio a causa della piogge battente di questi giorni. Bloccato il percorso lungo l’Adda per i runner e divieto di passeggiate in quell’area privata a ridosso del corso fluviale, battezzato dai cassanesi con il toponimo “Campasc”, liberamente invasa da tutti impropriamente. Una volta ricevuta la segnalazione in Comune, sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e protezione civile per la valutazione dello stato di pericolosità - fortunatamente nessuna persona coinvolta - e hanno provveduto a delimitare l’area interessata allo smottamento bloccando l’accesso alla strada per arrivare alla diga di Sant’Antonio da via Case Basse, e un tratto di strada della parte finale di via delle Vallette. Il Comune ha deciso in seguito di rivolgersi alla Regione Lombardia con richiesta di valutazione di un geologo per analizzare il cedimento del terreno franato.

Dal Pirellone sono stati, invece, inviati tecnici di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) che hanno confermato la necessità di interdire l’accesso della cittadinanza nell’area interessata al cedimento del terreno. Immediata, quindi, la pubblicazione dell’ordinanza del sindaco Fabio Colombo, firmata venerdì scorso, per il divieto di transito per i pedoni, veicoli a motore e non, sino alla messa in sicurezza dei luoghi. L’atto pubblicato sul sito del Comune ordina, inoltre, alla proprietà del terreno - società Podini spa - di interdire l’area interessata allo smottamento con recinzioni e cartellonistica che segnalino adeguatamente la situazione di potenziale pericolo.

Stefano Dati