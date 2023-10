Malori a Cesano Boscone: Ats: "Gli accertamenti sono risultati negativi"

"Gli accertamenti clinici sono risultati negativi". È scritto nella lettera di Ats in risposta alla richiesta del Comune di verificare cibi serviti da uno stand presente alla festa patronale del mese scorso. Le decine di segnalazioni di malesseri e indigestioni dopo aver mangiato panini in quello stand avevano convinto il Comune a verificare i prodotti serviti dal camioncino di street food in via Grandi. Ats ha prelevato alcuni campioni e "il controllo ufficiale e le analisi microbiologiche effettuate hanno dato esito conforme", si legge nel documento. "La principale preoccupazione era la salute dei cittadini – commenta il vice sindaco Salvatore Gattuso – per questo ho ritenuto fondamentale l’intervento di Ats che ha escluso la presenza di agenti patogeni".