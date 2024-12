Malore Pregliasco, dopo la paura ecco gli hater. “Colpa del vaccino”. “No, non lo ha mai fatto”

Milano – “Ieri mattina ho spaventato da morire mia moglie, ero in bagno, ho finito di lavarmi i denti e sono caduto come una pera, per fortuna senza sbattere la testa da qualche parte".

Lo racconta dall'ospedale San Raffaele di Milano il virologo Fabrizio Pregliasco, rispondendo a 'Un Giorno da Pecora', la trasmissione di Rai Radio1 che ieri, senza conoscere la situazione che stava vivendo, lo aveva raggiunto telefonicamente apprendendo del malore avuto poche ore prima. Cosa è successo "non si sa bene - ha spiegato l'esperto - sembra un Tia", attacco ischemico transitorio, "un problema contingente che mi ha fatto perdere i sensi. Un po' di terapia e dovrebbe tornare tutto a posto".

Ce la farà dunque il virologo a passare le feste con i cari? "I miei colleghi sono un po' pessimisti sul mio ritorno a casa per Natale ma ce la dovrei fare", ha detto. Paura? "No, tutto sommato no. Non ho sentito dolore, ricordo solo mia moglie spaventata mentre io ero a terra".

In questo momento delicato, Pregliasco non ha ricevuto solo messaggi di supporto. Anche gli hater che spesso lo prendono di mira via social non hanno mancato di farsi sentire: "Alcuni - racconta - mi hanno scritto che stavo male a causa dei vaccini, altri invece dicevano che era impossibile stessi male a causa dei vaccini, perché in quanto medico io in realtà non ne avrei fatto nessuno sapendo che mi avrebbero fatto male…".