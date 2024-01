Malati oncologici, dalla Regione Lombardia un milione di euro per parrucche e protesi tricologiche

Milano, 22 gennaio 2024 – Un aiuto concreto per non sentirsi diversa e per trovare la forza di combattere la malattia durante un percorso di cura impegnativo come quello contro il cancro.

Un milione di euro dalla Regione Lombardia dedicato all'acquisto di parrucche e protesi tricologiche destinati a pazienti sottoposti a terapia oncologica.

Il contributo è fino a 250 euro a persona per l'acquisto della parrucca e fino a 400 euro per le protesi tricologiche,

"Per Regione - ha spiegato l'assessore a Disabilità e Solidarietà sociale Elena Lucchini - la qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone sottoposte a terapia oncologica, chemioterapiche e radioterapiche restano prioritari. Vedersi meglio per sentirsi meglio è una strategia per far fronte al disagio e alla solitudine che spesso si accompagnano alla malattia".

"Vogliamo sostenere i pazienti che intendono far fronte a uno degli effetti collaterali più comuni come l'alopecia e dimostrare loro un'adeguata attenzione al loro percorso di cura" ha concluso Elena Lucchini.