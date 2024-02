Magazzinieri e addetti alla produzione “Recruiting day“ con Informagiovani

Nuovo “Recruiting day“ a Pioltello, Informagiovani seleziona aspiranti magazzinieri, addetti alla produzione e operai, per grandi aziende del territorio. Un’iniziativa in collaborazione con Gi-Group, la società delle risorse umane. I colloqui si terranno giovedì 15 febbraio, dalle 10 alle 13 nella sede di via alla Stazione 22, a Seggiano, ma solo su appuntamento. L’offerta iniziale è un contratto di un mese con la possibilità di inserimento, la richiesta di disponibilità è sia part-time che full-time, chi ha la patente per il muletto avrà una preferenza. Per presentarsi occorre scrivere una e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.pioltello.mi.it , o telefonare al numero 366/6000838.