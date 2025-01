Liceo Machiavelli di Pioltello: c’è l’accordo. Due milioni per il tetto stop all’incubo infiltrazioni

Pioltello (Milano) – Addio infiltrazioni al Machiavelli, accordo Città Metropolitana-Comune per rifare il tetto del liceo di Pioltello: i soldi, 2 milioni, li metterà l’ex provincia, mentre al progetto e all’esecuzione lavori penserà il Municipio. Stessa formula per altri grossi cantieri nelle superiori della zona, a Gorgonzola, 1 milione 365mil euro per rifare le palestre dell’Iss Argentina e del professionale Marconi, che condividono gli impianti, e 600mila euro per il palazzetto del liceo Giordano Bruno a Melzo. "Abbiamo chiesto aiuto alle Amministrazioni per portare a termine un piano complesso di interventi parallelo al Pnrr - spiega Roberto Maviglia, consigliere delegato all’edilizia scolastica di Città Metropolitana - . Una formula innovativa che ci permette di superare i limiti legati alla carenza di personale, senza sprecare risorse per il territorio. I Comuni sono interlocutori sensibili, stiamo mettendo a punto progetti importanti".

Come quello che andrà a tutto vantaggio dei liceali pioltellesi, "oggi alle prese con l’acqua dal tetto nonostante decine di interventi di manutenzione per tamponare - sottolinea il consigliere -. Siamo arrivati al punto che è meglio pensare a un’opera complessiva, piuttosto che continuare a rattoppare". Le fasi saranno due, "abbiamo accantonato i soldi necessari al rifacimento completo della copertura ma dopo lo studio da parte dei tecnici comunali può darsi che la stima si riduca. Forse sarà necessario fare solo parte dei lavori. Ma noi abbiamo previsto l’intero". Stessa filosofia in altri centri della Martesana dove i contributi di Palazzo Isimbardi sono una boccata di ossigeno.

A Gorgonzola i fondi finanzieranno la riqualificazione di pista d’atletica, campo da calcio, l’impianto di illuminazione nelle aree esterne degli storici istituti di via Adda, frequentati da mille studenti. "Città Metropolitana non ha la possibilità di occuparsi della fase esecutiva. Procederemo noi, ma insieme alle scuole, e soprattutto insieme ai ragazzi", dice la sindaca Ilaria Scaccabarozzi. Dopo le lezioni, le strutture sono utilizzate dalle società sportive e "l’intervento andrà anche a loro beneficio". Stesso discorso a Melzo. "A queste intese siamo arrivati grazie a sperimentazione innovative con le Amministrazioni - ancora Maviglia -. Al centro di tutto ci sono studenti, insegnanti, personale scolastico e il loro benessere. Il piano di riqualificazione è davvero significativo. Grazie a questa sinergia il nostro raggio di azione si amplia".