Milano, la Golf finisce dentro il Lambro dopo la fuga in via Chiesa Rossa

L'alt saltato. L'inseguimento dei vigili. E la corsa dell'auto terminata nel Lambro Meridionale. Il rocambolesco incidente è andato in scena alle 13.40 in via Chiesa Rossa: stando alle prime informazioni, due pattuglie di motociclisti della polizia locale hanno intimato lo stop a una Golf con due persone a bordo per effettuare un controllo. Il conducente non si è fermato, anzi ha accelerato per sottrarsi alle verifiche dei ghisa. Così è partito l'inseguimento: a un certo punto, la Golf si è infilata in una strada sterrata in direzione di via Baroni, a due passi dal campo nomadi, ma forse per una manovra sbagliata è finita nel fiume. Il conducente e il passeggero sono riusciti a uscire dall'abitacolo e ad allontanarsi a nuoto, prima dell'arrivo dei vigili. Gli agenti hanno chiamato i vigili del fuoco per recuperare il veicolo all'interno del corso d'acqua. La Golf verrà passata al setaccio per trovare eventuali tracce che possano portare la polizia locale a identificare i fuggitivi. Verranno effettuati anche controlli sulla targa per capire se si tratti di un'auto rubata.