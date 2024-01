Mac Mahon, calci e sassi contro 18 veicoli posteggiati. L’allarme dei residenti fa scattare il blitz della polizia

Hanno preso a calci e colpi di pietra diciotto veicoli parcheggiati per strada. Il rumore nel cuore della notte ha svegliato alcuni residenti, che hanno chiamato la polizia e permesso agli agenti di identificarli e arrestarli. I due, entrambi di origine egiziana, non hanno dato particolari spiegazioni per il gesto vandalico ripetuto per tante volte in pochi minuti. È accaduto la scorsa notte in via MacMahon, dove un ventenne e un ventiduenne, già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, sono stati bloccati dopo aver danneggiato quindici auto e tre scooter, rompendo specchietti retrovisori, finestrini e prendendo a calci e a sassate le carrozzerie. Gli autori dei raid sono stati ammanettati con l’accusa di danneggiamento aggravato, in vista del giudizio per direttissima.