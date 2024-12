M4 rifinanziata. Tutti i benefici dell’operazione

È stata sottoscritta l’operazione di rifinanziamento green a favore della società SPV Linea M4 S.p.A., concessionaria del Comune, principale azionista insieme ad Atm per la costruzione e gestione della Linea M4 , da parte di un pool di nove istituti finanziari composto da BPER Banca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco BPM, BNP Paribas, CaixaBank S.A., Cassa depositi e prestiti, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Intesa Sanpaolo e Société Générale, che hanno concesso 398 milioni di euro.

L’assessore al Bilancio Emmanuel Conte (nella foto) ieri in Consiglio comunale ha spiegato i benefici del rifinaziamento M4: "Il tasso del debito di M4 passa dal 5,8% al 4%, significa la creazione di valore di oltre 57 milioni. Il rifinanziamento ci fa risparmiare sul canone di concessione di M4, iscriviamo in questo bilancio 2025 un risparmio di quasi 15 milioni di euro e in più Atm porta il rendimento delle azioni dal 6,17 a oltre il 6,5".