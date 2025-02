Lupo finisce nel Naviglio Grande a Gaggiano: i vigili del fuoco lo riportano a riva e lo salvano

Gaggiano (Milano), 25 febbraio 2025 – Era bloccato in una rientranza a ridosso di una roggia del Naviglio grande di Gaggiano, nell’hinterland ovest Milanese, e non riusciva a uscire un lupo di piccola taglia salvato questa mattina dai vigili del fuoco. Poco dopo le 7 i pompieri di Milano sono intervenuti assieme all'Aps Darwin e al Saf fluviale per il recupero dell'animale assieme agli esperti del Cras di Milano, il Centro recupero animali selvatici. Il recupero non è stato semplice, spiegano i vigili del fuoco, "considerata la naturale resistenza dell'animale" e la sua diffidenza nei confronti dell’uomo.

Dopo, infatti, un primo tentativo di afferrarlo, l’animale è riuscito a scappare riemmergendosi in acqua e mettendosi pur con qualche difficoltà a nuotare; ed è stato seguito a breve distanza dalle squadre col gommone per essere poi imbragato nella rete, dopo qualche centinaio di metri, all’altezza di Trezzano sul Naviglio. Con ogni probabilità, considerata anche la direzione della corrente, il lupo arrivava dalla zona dell’Abbiatense e del Parco del Ticino.