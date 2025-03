L’università va in corsia. Studenti del Politecnico all’ospedale di Garbagnate

Dai banchi dell’università all’ospedale di Garbagnate Milanese. Venti studenti e studentesse del master "Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari" del Politecnico di Milano, diretto dal professor Stefano Capolongo, hanno fatto una visita all’ospedale Salvini per vedere sul campo come i principi appresi durante le lezioni frontali si applicano nella progettazione e gestione degli ospedali. Ad accompagnare gli studenti nella visita c’erano Martino Trapani, direttore medico del presidio ospedaliero di Rho e Renzo Guttadauro, direttore medico del presidio ospedaliero di Garbagnate ed è stato approfondito il funzionamento organizzativo, strutturale, tecnologico e impiantistico dell’ospedale.

"L’integrazione tra il mondo accademico e quello sanitario è essenziale per formare professionisti in grado di affrontare le sfide della gestione ospedaliera moderna. Questo tipo di collaborazione permette agli studenti di confrontarsi con la realtà operativa, comprendendo le dinamiche organizzative e le sfide quotidiane del settore sanitario", ha dichiarato il direttore Trapani. Una visita istruttiva per gli studenti e un’occasione per l’Asst Rhodense. "Per la nostra azienda questo incontro è stato un’opportunità per illustrare le potenzialità delle nostre strutture e l’importanza del lavoro di squadra tra professionisti, per migliorare i servizi e mettere al centro la persona con i suoi bisogni - commenta Guttadauro -. La vera sfida è rafforzare i servizi sul territorio, affinché la medicina di prossimità possa arrivare fino al domicilio di ogni cittadino".

Roberta Rampini