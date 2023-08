Lunedì ultimo giorno di servizio della dottoressa Mendicino a Lainate: novità per i medici di base

di Davide Falco

LAINATE

Novità per i medici di base, aggiornamento per i pazienti della dottoressa Claudia Mendicino. L’Asst rhodense ha comunicato che il medico di medicina generale Claudia Mendicino, incaricata provvisoria nel Comune di Lainate, cesserà l’attività martedì 29 agosto. L’ultimo giorno di servizio sarà lunedì 28 agosto. Al suo posto a partire da venerdì 1 settembre prenderà servizio la dottoressa Alice Sangaletti. Nei giorni 29, 30 e 31 agosto l’assistenza ai pazienti verrà garantita nell’ambulatorio medico temporaneo di Passirana. In seguito alle mancate sostituzioni di medici di medicina generale che recentemente sono andati in pensione è stato messo a disposizione l’ambulatoriotemporaneo all’Ospedale di Passirana in via Settembrini 1. Gli orari sono martedì 29 dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20. Mercoledì 30, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20. Giovedì 31 dalle 8 alle 18.30. I pazienti potranno rivolgersi ai medici in ambulatorio anche senza prenotazione.