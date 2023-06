"Lunedì iniziano i lavori di riqualificazione di Corso Matteotti a Milano"

Partiranno lunedì i lavori che interesseranno corso Matteotti, tra via Bagutta e corso Venezia, realizzati da privati, per la riqualificazione degli spazi esistenti. Un primo intervento prevede l’ampliamento dei marciapiedi con finitura in pietra nel tratto di corso Matteotti tra le vie Monte Napoleone e Bagutta, oltre alla realizzazione di una castellana in asfalto tra le medesime vie, la posa di parigine e altri elementi di arredo, compreso l’adeguamento degli impianti semaforico e di smaltimento delle acque meteoriche. Un secondo intervento prevede invece l’allargamento di una porzione di marciapiede in piazza San Babila, in allineamento con l’intervento in corso Matteotti, la sistemazione del sedime stradale di via Bagutta alla stessa quota dei percorsi pedonali con posa di pavimentazione in cubetti di porfido, oltre all’ampliamento dello spazio pedonale verso corso Venezia con opera di collegamento tra la ciclabile esistente e quella in fase di realizzazione. Sono previsti anche nuovi stalli per biciclette in area pedonale e nuovi stalli sosta moto su strada, oltre all’adeguamento degli impianti semaforico e di smaltimento delle acque meteoriche. Per procedere in sicurezza nei lavori, corso Matteotti diventerà a senso unico in direzione est-ovest, nel tratto compreso tra corso Venezia e via San Pietro all’Orto fino alla fine del primo intervento, stimato indicativamente verso la metà di settembre. Il secondo intervento verrà completato per la fine di quest’anno. Le due opere partiranno quindi in momenti diversi (agiranno contemporaneamente solo in alcuni casi) per ridurre al minimo il disagio per i cittadini. Parallelamente si avvieranno anche gli interventi per la pedonalizzazione di via Baguttino, per ora con opere provvisorie, per consentire i lavori in via Bagutta.