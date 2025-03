Ludopatia, giro di vite su gioco lecito e illecito

Giro di vite sul gioco d’azzardo patologico, "ormai una piaga sociale in particolare a Cologno, uno dei Comuni in cui si scommette di più nell’intera Città metropolitana di Milano", come ammette l’assessore al Commercio Andrea Arosio. In consiglio comunale è stata approvata all’unanimità una mozione, presentata da FdI, che impegna l’amministrazione su tre azioni. Un monitoraggio costante da parte della polizia locale e delle forze dell’ordine rispetto alle attività di sale slot e scommesse, "che spesso attirano interessi poco trasparenti". Poi l’adozione di un regolamento sul gioco d’azzardo lecito, per cercare di limitare l’orario di apertura e di operatività delle sale. Infine, un lavoro che spetterà al sindaco per costruire una rete insieme agli altri Comuni e lavorare sui tavoli regionali e cercare di limitare ulteriormente la normativa su centri scommesse e sale slot. "Quindi, evitare l’apertura di questi negozi vicino a luoghi sensibili, come asili, oratori, poli religiosi di aggregazione. Un piccolo passo nella giusta direzione". La.La.