Luci d’artista sulla città e musica tra le vetrine

Il primo albero di Natale è stato acceso nel quartiere Stellanda. Uno dopo l’altro, in città, si accendono gli alberi installati in tutte le frazioni di Rho. Vestita e illuminata a festa, la città si prepara ad accogliere le iniziative per il Natale 2023. Come da tradizione - grazie ad un progetto di luci d’artista realizzato con l’illustratrice Costanza Favero - tutte le sere vengono proiettati sulla facciata della chiesa di San Vittore, sulla torre del Municipio e su largo Mazzini, colorati disegni a tema natalizio. "Quest’anno abbiamo scelto di dare maggiore significato all’illuminazione natalizia: non sarà solo un effetto scenografico decorativo, ma sarà portatrice di contenuti artistici pensati e disegnati per le pareti dei nostri edifici - dichiara l’assessore alla Cultura Valentina Giro -. Protagoniste dei disegni sono figure alate che portano sopra alla città dei doni simbolici, un soggetto proposto dall’artista per sottolineare come il Natale sia soprattutto un momento in cui prendersi cura dell’altro e portare luce e calore a chi ci sta vicino.

Le luci di Natale saranno ancora più belle, portatrici di un messaggio positivo per queste festività". In una delle vetrine del Tourist Infopoint di piazza san Vittore sono stati allestiti i due presepi del ‘700 allestiti del rhodense Angelo Fino, che da una vita colleziona statuine di varie dimensioni, uno con statue di piccole dimensioni (fino a 2 centimetri), l’altro con statue alte circa 40 centimetri. Tra gli appuntamenti, segnaliamo da oggi fino al 22 dicembre a Villa Burba la mostra "Lettera Astratta" dell’artista Giuseppe Gep Caserta che comprende una quarantina di opere su carta e su tela. La mostra verrà inaugurata alle ore 17.30. Domenica 17 dicembre sarà possibile partecipare a due workshop di calligrafia rivolti a tipologie di pubblico diverso: bambini e adulti. Domani alle ore 16.30 e alle ore 17.30 spettacolo itinerante musicale di Madame Operà per le vie dello shopping. Alle ore 21, nella chiesa di San Vittore Martire, concerto "Aspettando il Natale" a cura del Corpo musicale cittadino parrocchiale di Rho. Mercati straordinari nel centro cittadino nelle domeniche 10, 17 e 24 dicembre, dalle ore 7 alle ore 20. Ro.Ramp.