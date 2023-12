Luci in cielo a Milano, satelliti e alieni? Ecco cosa sono gli strani segni luminosi

Nei giorni scorsi, durante le giornate nuvolose, delle strane luci a forma di anello sono apparse nel cielo sopra Milano. Fotografate, filmate e ripubblicate sui social media, hanno scatenato un fiume di ipotesi sulla loro origine: c’è chi ha tirato in ballo gli alieni e gli ufo e chi, più prosaicamente, la rete satellitare Starlink di Elon Musk. In realtà, quelle luci in movimento non sono altro che il fascio luminoso proveniente da “A Christmas Magic”, il villaggio di Natale realizzato nel quartiere City Life, nel centro della città.