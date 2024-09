Luca Salvadori, una curva del circuito dell’Autodromo di Cremona dedicata al pilota milanese: la petizione

Milano, 23 settembre 2024 – Una curva dell'Autodromo di Cremona intitolata a Luca Salvadori, il pilota 32enne di Milano morto in Germania durante le qualifiche di una gara dell'International Road Race Championship (IRRC). E’ questo l’obiettivo della petizione lanciata su Change.org da Matia Feliciano Mariani, il 16 settembre scorso, e che ha già raccolto oltre 14.210 firme.

La petizione mira a preservare la sua memoria e a celebrare il suo contributo alla comunità del motorsport. “Tanti sono stati i titoli ottenuti ma più che titoli ha vinto il cuore di tanti appassionati di motociclismo con il suo carisma ed il suo sorriso contagioso, il suo modo di parlare e la sua passione per questo sport”, ha scritto l’autore della petizione, appassionato di motociclismo.

Salvadori ha fatto conoscere a molti italiani il Circuito di Cremona, dove gareggiava con impegno e faceva segnare tempi sul giro che sono diventati un punto di riferimento per i corridori amatoriali. La petizione suggerisce che l'intitolazione di una curva a Salvadori sarebbe un giusto tributo, per garantire che la sua eredità rimanga nel mondo delle corse.

“L'impatto di Luca sulla comunità del motorsport è stato immenso. Intitolargli una curva all'Autodromo di Cremona sarebbe un piccolo gesto con un grande significayto per i suoi fan e la sua famiglia”, si legge nella petizione. Nella raccolta firme si fa anche notare che il circuito ha già una curva intitolata a un altro pilota caduto, Angelo Bergamonti, morto in una gara del circuito cittadino nel 1971. Questo precedente sottolinea l'importanza di tali tributi nella comunità delle corse. La petizione ha avuto una forte risonanza: “Luca ci ha fatto scoprire un circuito che molti di noi italiani non sapevano nemmeno che esistesse. La sua memoria merita di essere onorata in un modo che sarà ricordato da tutti coloro che vi corrono”, ha dichiarato un firmatario.