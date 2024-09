Luca Salvadori, il gesto dei rivali per il pilota scomparso: “Non correremo le ultime due gare e il titolo che ha sempre sognato sarà suo”

Milano, 16 settembre 2024 – Ventiquattro ore fa la tragedia: Luca Salvadori, pilota e youtuber milanese di 32 anni, è morto in un incidente sul circuito stradale di Frohburg Dreiek, in Germania, sesta e ultima tappa dell'International Road Race Championship. Dolore e sgomento tra chi lo conosceva e in tutto il mondo del motociclismo: la sua scomparsa ha lasciato senza parole ed è difficile trovare un perché.

Ma se da una parte lo strazio è immenso, dall’altra arriva un gesto straordinario e sorprendente: il team Pistard ha deciso di non correre le ultime due gare del National Trophy 1000 così da consegnare il titolo a Luca Salvadori. A comunicare la volontà della squadra e del pilota Filippo Rovelli è stato il titolare e team manager di Pistard, Gianluca Milelli Galesi, in un video condiviso sui social.

Nel filmato, inizialmente Galesi ha voluto parlare del ragazzo che ha avuto la possibilità di conoscere in tutti questi anni e che ora non c'è più: “È successo qualcosa di bruttissimo, a cui stento a credere. È morto il nostro diretto rivale come team da quattro anni, con Tamburini, Giannini e quest’anno con Filippo Rovelli. Luca era un ragazzo eccezionale, bravo, dolce, simpatico, solare. Chi come me ha avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo di persona sa chi era Luca. L’ultima volta che l’ho visto abbiamo parlato anche di questa gara che doveva correre in Germania, era indeciso se andare per risparmiare la moto. Invece è andato e non è più tornato”.

Poi, l’annuncio: “Volevo comunicare che con Filippo Rovelli abbiamo parlato se andare a Imola o meno e naturalmente non c'è neanche da chiederselo. Noi non saremo presenti a Imola né a Cervesina a fare la gara”. E ha proseguito: “Saremo presenti lì come team solo per fare un saluto. Con questo gesto vogliamo far sì che Luca anche se non c'è più, da lassù possa festeggiare il titolo che ha inseguito per tanti anni. Quest'anno avrebbe potuto vincerlo perché aveva 4 vittorie su 6, ma purtroppo non potrà festeggiarlo”. “L'unico modo per fargli un saluto da parte nostra è quello di non partecipare alle ultime due gare per far sì che Luca possa festeggiare e vincere il titolo che ha sempre voluto”, ha concluso il numero uno di Pistard.

Molto toccanti anche le parole di Filippo Rovelli, suo diretto concorrente per il titolo. “Luca, sono anni che le nostre strade si incrociano in pista, ma mai come quest’anno ci siamo dati battaglia. Ogni gara è stata un vero testa a testa. Avevamo ancora due gare davanti a noi, due occasioni per sfidarci ancora una volta e continuare a crescere insieme”, ha scritto sul suo profilo Instagram. E ha aggiunto: “Ma oggi, per me, il campionato finisce qui. Non ha senso continuare senza di te in pista, senza la tua grinta, il tuo talento”. “Questo titolo è tuo, Luca, e te lo sei guadagnato con merito, gara dopo gara. Avrei voluto festeggiarti in modo diverso, stringerti la mano e dirti di persona che sei stato il migliore. Questo campionato è tuo, e lo sarà per sempre. Grazie per ogni momento vissuto insieme. Ti voglio bene”, ha concluso il rivale.