Droga per conto della ‘ndrangheta: nuovi guai per Luca Lucci, il re della Curva del Milan

Milano, 18 novembre 2024 – Nuovi guai per il capo ultrà milanista Luca Lucci, già arrestato nell'inchiesta milanese sulle curve di San Siro, ha ricevuto un'altra ordinanza di custodia cautelare in carcere nell’ambito di un’altra indagine della Dda su un’associazione, vicina alla cosca della 'ndrangheta dei Barbaro, che avrebbe “importato e distribuito”, tra la Lombardia e la Calabria, “oltre due tonnellate di stupefacenti”.

Domenico Papalia, figlio dello storico boss della ‘ndrangheta in Lombardia, Antonio

La droga dei clan

In un’inchiesta coordinata dai pm di Milano Sara Ombra e Leonardo Lesti con al centro l’accusa di associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, a finire in carcere è stato anche Domenico Papalia, figlio dello storico boss della ‘ndrangheta in Lombardia, arrestato a Motta Visconti.

Il nome di Domenico Papalia, tra l’altro, compare (ma non da indagato) nelle carte dell’inchiesta milanese sulle curve di San Siro. Nelle carte, infatti, viene segnalato che il capo ultrà milanista Luca Lucci, finito in carcere, sarebbe "vicino" a Rosario Calabria, a sua volta legato a Domenico Papalia, "figlio di Antonio", detenuto all’ergastolo e "appartenente all’omonima famiglia di ‘ndrangheta orbitante nell’area Milanese (Corsico/Buccinasco)".

Stile Gomorra

L’indagine, che riguarda organizzazioni in grado di importare in Lombardia un fiume di droga, è partita dal sequestro di un etto di cocaina per strada, nella zona di via Padova. Dalla lettura di messaggi criptati scambiati sul sistema di messaggistica Sky Ecc, è emersa una gestione militare delle piazze di spaccio. Rozzano veniva definita dagli indagati una "piazza buona", parlavano di business "stile Gomorra" perché bisogna "crescere ed essere in tanti, far stare tutti al loro posto".

Domenico Papalia, secondo le accuse, sarebbe il vero "promotore ed organizzatore del gruppo criminale" tanto che "vanta stretti e qualificati collegamenti con altri sodalizi criminali dislocati in territorio nazionale e sovranazionale e spesso dal Sud Italia si reca in Lombardia per portare il denaro o torna in Calabria dopo i rifornimenti che vengono materialmente effettuati da terzi soggetti". Gruppi radicati a Milano e nell’hinterland, in grado di generare attraverso il traffico di droga un giro d’affari di milioni di euro.