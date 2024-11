Pavia: smantellato l'ingrosso della droga che riforniva Milano

Pavia, 18 novembre 2024 – Arrestati questa mattina, lunedì 18 novembre, i referenti di un’associazione trasversale che tra Lombardia e Calabria hanno importato e distribuito oltre 2 tonnellate di stupefacenti.

Dalle prime ore di questa mattina, militari del Nucleo di polizia economico finanzia di Pavia e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Milano, stanno dando esecuzione nelle province di Pavia, Milano, Reggio Calabria, Lecco e Piacenza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di 20 persone di cui 15 in carcere e 5 agli arresti domiciliari, indiziate di appartenere a un’associazione dedita al traffico di stupefacenti, articolata in cellule i cui appartenenti, pur con compiti differenti, avevano l’obiettivo di procurare ingenti quantitativi di stupefacenti da rivedere all’interno della città di Milano.

È stata quindi individuata una sola compagine associativa ‘trasversale’ (i cui componenti assumono quindi quasi tutti la posizione di organizzatori) composta di elementi di spicco del narcotraffico lombardo (e non solo) per forniture all’ingrosso di sostanze stupefacenti.

Il ruolo del Toro

L’attività ha rivelato come il terminale delle varie organizzazioni fosse Luca Lucci, il Toro capo degli ultras del Milan, già indagato nell’ambito dell’inchiesta che ha decapitato le due curve delle squadre di calcio milanesi, Inter e, appunto, i rossoneri.

Lucci, da tempo noto alle forze dell’ordine, avrebbe ha sostituito i Flachi della Comasina godendo della consolidata vicinanza con i Barbaro di Platì, attivi nella zona di Cologno Monzese, ed i gruppi criminali albanesi e sudamericani che, da basi strategiche in Sudamerica controllano le spedizioni della cocaina verso le più importanti piazze intercontinentali.

Le risultanze delle attività investigative hanno permesso, quindi, la ricostruzione dei fatti relativi all’importazione e alla distribuzione di: 1000 chili di cocaina; 1000 chili di hashish; 173 chili di eroina. Sono stati sottoposti a sequestro circa 250 chili di droga destinati all’organizzazione e la somma di 800mila euro contanti (durante la fase di trasferimento all’estero).