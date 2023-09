Love Therapy, il brand di Fiorucci alla Fashion Week di Milano con la mostra ‘Arte in denim’

Milano, 12 settembre 2023 – Milano si prepara alla Settimana della Moda, dal 19 al 25 settembre. E proprio per questa occasione, Chiosco Faravelli in piazza della Repubblica 6, ospiterà ‘Arte in Denim: il valore dell’Artigianato tra Design e sostenibilità’ una mostra curata da Love Therapy - il brand fondato da Elio Fiorucci nel 2003, da sempre portato avanti da Floria Fiorucci - in collaborazione con Apa Confartigianato Imprese.

Designer e artigiani

Nel contesto della prossima Fashion Week, verranno presentate quattro opere d’arte che nascono da un lavoro di collaborazione tra quattro designer e quattro artigiani milanesi. L'obiettivo della mostra è quello di divulgare e valorizzare l'importanza etica del lavoro artigianale, della manifattura e dei suoi materiali, attraverso l’arte e l’upcycling.

Il denim protagonista

Il protagonista sarà in prevalenza il denim, simbolo della moda contemporanea e parte intrinseca del passato della famiglia Fiorucci. Gli scarti di questo tessuto sono stati abilmente lavorati per creare quattro opere d’arte che raccontano l’unicità del design e del Made in Italy.

Le opere

Le quattro collaborazioni uniche tra esperti artigiani e designer della scena milanese hanno dato luce a:

‘WO/MAN’ di Cinzia Siniscalchi e Alice Pons

‘La Domanda’ di Melania Fumiko Benassi e Sebastiano Radice Fossati

‘SCREEN-PAINTING’ di Stephanie Schenck e Luigi Pensa

‘Weaving the Future’ di Silvia Ferrari e Love Therapy.

La mostra

Dopo l’inaugurazione del 19 settembre, l'esposizione sarà visibile da tutti coloro che amano arte, moda e artigianato, offrendo un viaggio profondo nell'universo dell'arte contemporanea e della tradizione artigiana italiana fino a venerdì 22 settembre.

‘Arte in Denim’ è patrocinato dal Municipio 1 del Comune di Milano e selezionato tra gli eventi culturali da Camera della Moda per la Milano Fashion Week S/S 2024.