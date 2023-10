"Lottare per il diritto allo studio a Milano: il messaggio di Papa Francesco"

"Cari studenti, fate tesoro di queste opportunità che la scuola vi offre! Non sono da dare per scontate. Tanti vostri coetanei nel mondo, specialmente ragazze, non hanno nemmeno la possibilità di studiare. Impegnatevi anche per loro, e lottate anche per i loro diritti". È il messaggio che Papa Francesco rivolge ai ragazzi del Collegio San Carlo di Milano. "In questo tempo segnato da gravi crisi sociali e climatiche, insieme ai vostri insegnanti ed educatori vi state interrogando su come contribuire al cambiamento del mondo. Ciò è molto positivo - sottolinea il Pontefice -. È importante che abbiate dei sogni grandi: anche Dio ne ha! Ed è importante incontrare adulti che non spengono i sogni, ma vi aiutano a interpretarli e a realizzarli. Confrontate sempre i vostri sogni con quelli di Dio! Se poi volete vivere il cambiamento da protagonisti, vi invito a scoprire il fascino inesauribile della persona di Gesù: Lui fa nuove tutte le cose; Lui rivela un’autorità diversa da quella che esibiscono i potenti di ieri e di oggi. Il suo è un modo di trasformare le situazioni che non travolge ma solleva, non costringe ma libera".