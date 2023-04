Loreto, la nuova piazza è visitabile in 3D

Diecimila metri quadrati di spazio vivibile, "grande quanto Time square", dice l’architetto che cura il progetto Andrea Boschetti di Metrogramma, una piazza che sarà da integrare con il contesto urbano, anche con l’aiuto di tutte le realtà che ruotano attorno alla sfida di Milano 2026. E per chi vuole già camminarci dentro in questa piazza del futuro, a Loc in via Porpora, il quartier generale di Nhood, è possibile indossare la maschera immersiva che consentità alle persone di vivere per qualche minuto l’esperienza di piazzale Loreto del futuro: dall’uscita dalla metropolitana fino allo spiazzo a cui sono collegate le scale per salire sulla superficie sopraelevata e godersi le aree verdi. E poi, sempre attraverso gli “occhiali“, si può scegliere di camminare in via Padova e in viale Monza, anche vedendone in anteprima le criticità. "La piazza è un progetto contemporaneo di architettura che costruisce uno spazio aperto e vuoto - continua Boschetti. La nuova piazza, agganciata a NoLo e pensata in continuità tra Corso Buenos Aires, viale Monza e via Padova sarà anche un “modo di vivere Milano“ che promuove e valorizza lo spazio pubblico e collettivo. Per progettarlo siamo partiti dalla storia culturale e sociale del quartiere, dall’ascolto delle diverse realtà che convivono in via Padova e da una conoscenza dell’anima di Milano". Accanto alle corsie di viale Monza ci sarà un’ampia pista ciclabile pavimentata, diversa da quella semplicemente tracciata sull’asfalto e, a lato, una piantumazione che si mangerà molto asfalto. "Sarà un quartiere a mobilità più “lenta“ dice l’architetta Arianna Piva di Metrogramma e con una sostenibilità sociale molto alta". La possibilità di vivere la piazza in anteprima consente anche una visione “partecipata“del progetto con i consigli e le idee di chi vive la zona. An.Gi.