Milan, rivolta web contro il nuovo (possibile) allenatore. Lopetegui diventa #nopetegui

Milano, 27 aprile 2024 – Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l’eliminazione in Europa League rimediata nel doppio confronto con la Roma e dopo la “vergogna” della consegna dello scudetto ai rivali dell’Inter proprio nel derby, il clima continua a volgere al brutto tempo anche in vista della futura stagione calcistica 2024-2025. Le – per ora solo annunciate – mosse sul mercato preoccupano non poco i seguaci del Diavolo.

La Curva Sud Milano, cuore pulsante del tifo più caldo, ha espresso la sua posizione con un comunicato durissimo. Ma il popolo rossonero si fa sentire anche sui social network, trovando coesione in una battaglia “preventiva” contro il possibile ingaggio come allenatore di Julen Lopetegui. Il tecnico basco, nonostante nel pedigree possa vantare una vittoria in Europa League da timoniere del Siviglia in una finale contro l’Inter, non convince assolutamente la tifoseria.

Tanto che in rete da qualche ora spopola l’hashtag, ironico quanto battagliero, #nopetegui, storpiatura del cognome dell’allenatore, già commissario tecnico della Spagna ma anche guida presto esonerata di Real Madrid e Porto, ottenuta aggiungendo il suffisso “nope”, variante della negazione inglese utilizzata in numerosi meme. Alle 16.50 #nopetegui, solo su X, viaggiava verso le 5.000 citazioni.

L’arrivo di Lopetegui, quindi, non scalda il cuore deluso dei tifosi rossoneri. Che – sempre a giudicare dai post sui vari social network – sembrano aver già votato il loro tecnico preferito. Dietro lo slogan #contealmilan, infatti, si cela (neanche troppo, a dire il vero...) una campagna dal basso per provare a convincere la dirigenza a portare l’ex allenatore di Juventus, Inter e Nazionale Antonio Conte a Milanello. La dirigenza ascolterà la voce dei tifosi? Chissà.

Ad aggiungersi al coro con un’iniziativa ancora più “forte”, poi, c’è la pagina Milan Zone, attiva sul social X, che ha lanciato addirittura una petizione per chiedere una marcia indietro alla società sull’ingaggio, per ora solo ventilato, dell’ex ct della nazionale iberica.