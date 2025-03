L’onda rossa colora il castello: "Pronti a tutto per la Ferrari"

C’è chi è arrivato alle 7 del mattino o anche prima, chi da fuori Milano e altre regioni: questo e altro per la Ferrari. Il rimbombo dei motori è l’unica musica che chi è accorso al Castello Sforzesco per l’evento “Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit“, voleva sentire. Il rosso era il colore che spiccava fin da subito da lontano: già dalle prime ore del pomeriggio, arrivando da via Dante, si intravedeva una fiumana umana armata di cappellini e bandiere, che di ora in ora è triplicata, nonostante l’evento iniziasse alle 17.

"Abbiamo provato ad avvicinarci il più possibile – ha raccontato uno dei tifosi giunto in piazza Cairoli già dalle prime ore della mattina – ma è stato impossibile raggiungere il palco, è stata una giornata caldissima, siamo stati fortunati". Ci sono anche turisti che si sono ritrovati catapultati nella festa Ferrari. "Abbiamo visto tutta questa gente convergere verso il Castello - spiegano due signori inglesi - e allora siamo arrivati anche noi". Il sole ha baciato le monoposto Ferrari e ha reso meno dolorosa la lunga ed estenuante attesa dietro le aree recintate. E così per provare a carpire meglio quello che stava accadendo qualcuno ha dato sfoggio delle proprie abilità arrampicandosi sugli alberi della piazza, altri hanno sfruttato le panchine salendoci in piedi, qualcun altro, si è ingegnato mettendosi sopra i cassonetti dell’immondizia. Oltre l’abbigliamento rigorosamente brandizzato, non sono mancati cartelloni e richieste speciali dal "Charles sposami" al "Portateci il Mondiale".

Entusiasmo a parte, è stato impossibile evitare anche alcuni problemi. Si è verificato qualche piccolo disagio per chi ha dovuto andare al lavoro utilizzando i mezzi di superficie: "Questa mattina (ieri, ndr) il tram 4 (come aveva fatto sapere Atm, sul proprio sito, ndr) non passava – racconta Francesca, meneghina che abita in zona – qualche rallentamento c’è stato e c’era molta confusione, alla fine mi sono dovuta arrangiare con la metro". L’azienda di trasporti, sul proprio portale, aveva comunque fatto sapere che alcune linee, già da lunedì 3, avrebbero cambiato tragitto. Proprio per questo e per la quantità di gente non sono mancati addetti alla sicurezza e tanta polizia che hanno cercato di contenere la folla. L’ultima volta che la F1 era andata di scena a Milano, era il 2018, ma in quell’occasione erano stati coinvolti i piloti Ferrari che quelli Sauber. Poi, l’anno dopo il Duomo aveva accolto la scuderia di Maranello per festeggiare i 90 anni.