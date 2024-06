Lombardia, il caldo cresce. Sondrio e Cremona segnano incrementi record

Ci sono anche Sondrio e Cremona tra i capoluoghi di provincia che, nel 2022, hanno rilevato gli aumenti maggiori di temperatura rispetto al decennio 2006-2015 a livello nazionale. Nel resoconto Istat, che ha pubblicato le serie storiche di temperatura e precipitazioni in occasione della Giornata mondiale della Terra, le differenze climatiche più significative per il 2022 si sono registrate a Modena (+3,4°C), Sondrio (+2,6), Cremona (+2,4). Effetto dei cambiamenti climatici: di fatto, se prendiamo la temperatura media del 2022 e la confrontiamo con quella del 2016, tutti i capoluoghi lombardi, ad eccezione di Bergamo, hanno avuto incrementi sopra 1°C. Per Sondrio, si parla di un aumento di +2,9°C, a Cremona +2,7°C, Milano e Pavia +1,9°C, Monza +1,8°C, Lecco +1,7°C, Como e Brescia +1,6°C, Mantova +1,5°C, Lodi +1,4°C, Varese +1,2°C, Bergamo +0,8°C. La fotografia cambia di poco se si confronta il 2022 con la media dell’intero periodo 2006-2015. Aumentano anche le notti tropicali (più di 20 gradi): 101 a Milano a fronte del valore medio di 58 nel decennio 2006-2015. Una crescita notevole anche a Cremona, dove le notti tropicali sono aumentate del 41%, a Monza (+39,6%), a Como (+36,2%). In crescita anche le giornate estive (massime sopra i 25): +51,6% a Cremona, +42% a Sondrio, +32% a Varese. La temperatura massima record è rappresentata dai 39,8°C di Cremona, seguita dai 39°C di Sondrio e dai 38,5°C di Mantova. Federica Pacella