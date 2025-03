Lombardia: brillano sanità, lavoro e istruzione. Preoccupa la sicurezza

Colombo Clerici*Non è sufficiente il solo Pil per misurare il benessere di una comunità. Quella lombarda si conferma al vertice del Paese in numerosi settori-chiave, ma rivela anche disuguaglianze e criticità. Lo rivela il rapporto Bes-Istat 2024, che ha raccolto i suoi dati in anni diversi, dal 2021 al 2023.

Cominciamo dalla salute. Mortalità evitabile: Lombardia, 17,2 per 10.000 residenti (media italiana di 19,2). Risultato migliore Bergamo 15,3, peggiore Pavia 20,8.

Istruzione e formazione: laureati 34,6% contro il 30% nazionale; Monza la migliore in classifica (45,9%), Mantova la peggiore (22,3%).

Lavoro: con un tasso di occupazione del 76,6% della popolazione attiva, Monza si colloca al primo posto in Lombardia (74,6%), che a sua volta prevale sulla media nazionale (66,3%).

Innovazione e ricerca: con 183,6 brevetti per milione di abitanti la Lombardia quasi doppia la media nazionale, 102,9.

Musei: 401 strutture tra musei, aree archeologiche e monumenti, pari al 9,1% delle 4.416 strutture censite in Italia nel 2022. La città metropolitana di Milano, pur contando solo il 16,7% dei musei lombardi, raccoglie il 56,5% dei visitatori italiani e stranieri.

Ed ecco i settori nei quali la Lombardia è più indietro rispetto alla media nazionale. Sicurezza: 409,7 denunce di borseggio ogni 100.000 abitanti rispetto a 219,1 nazionali. Primeggia, in negativo, Milano con 1.029,5 denunce (migliore risulta Sondrio: 28,5).

Ambiente: il 12,1% del territorio lombardo è impermeabilizzato da coperture artificiali (edifici, infrastrutture ecc.), quasi il doppio dell’Italia, 7,1%. Risultato peggiore Monza (40,7%), migliore Sondrio (2,7%).

Infine, la popolazione carceraria ogni 100.000 abitanti: 141,8 Lombardia, 117,6 Italia. Nella transizione digitale delle Pubbliche Amministrazioni locali i Comuni della Lombardia sono in una posizione di vantaggio: sono superiori ai livelli nazionali sia la diffusione, sia la gamma dei servizi per le famiglie gestiti interamente online.

*Presidente Assoedilizia