Tavola rotonda a Segrate. Quale futuro “a tutto tir“ dell’area Adda Martesana

"Futuro della logistica grande incognita, ma fenomeno da governare. Da questo incontro un impegno, quello a promuovere un patto territoriale". La zona logistica semplificata Porto e retroporto di Genova e il territorio della Martesana, le ipotesi e le certezze e lo stato dell’arte dei progetti "a tutto tir": tavola rotonda a Segrate, l’ha promossa il dipartimento attività produttive Pd area Milano e Metropolitana, vi hanno preso parte istituzioni, politica ed esperti.

Molti interventi, obiettivi condivisi: quello di istituire una rete di monitoraggio che includa istituzioni, operatori e mondo ambientalista; e quello di reclamare il ruolo di comuni e territorio ai tavoli decisionali. Il 18 aprile, intanto, è convocata la prima riunione del comitato di indirizzo a guida ministeriale della zls Porto e retroporto di Genova. Vi sono ammessi Città Metropolitana e i sindaci dei quattro comuni interessati ai maggiori piani di sviluppo, dunque Vignate e Melzo, Pioltello e Segrate. Come uditori in prima battuta "ma abbiamo ottenuto - così la sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti, presente all’incontro con i colleghi Diego Boscaro di Vignate, Antonio Fusè di Melzo e con il consigliere pd di Segrate Bruno Barsanti in luogo del sindaco - quantomeno di poter interloquire e avanzare delle proposte".

Il seminario di ieri un momento di approfondimento "ma non solo - così Luigi Dedei, del dipartimento organizzatore - volevamo che emergesse una proposta operativa. Lo strumento del patto territoriale ha funzionato nel settore delle competenze lavorative per la logistica, può essere messo in campo anche sui progetti". Fra i presenti il segretario pd metropolitano Alessandro Capelli, i consiglieri Mantoan e Griguolo di Città Metropolitana, Simone Negri consigliere pd in Regione, i tre sindaci e il consigliere segratese, a dar voce ai territori. Che attendono un quadro: "A oggi - così Diego Boscaro, Vignate - il nostro è un protagonismo passivo. Siamo in attesa di capire".

La storia delle zls e un monito finale nella lunga relazione dell’esperto di sistemi logistici Marco Legramanti: "Le logistiche sono le nuove fabbriche del XXI secolo. Occorre dunque mutare percezione. Ma attenzione, non esiste un dato storico sulle zls. E sulle conseguenze sul territorio allargato".