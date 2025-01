Logistica e trasporti, l’hub si allarga. Il sindaco: "Non potremo fermarli"

I primi incontri in Regione a inizio anno, motori accesi per il nuovo ampliamento del maxi hub di logistica e trasporti Sogemar-Contship di Melzo su territorio di Vignate, "aspettiamo ancora di vedere progetti e dettagli- così il sindaco Diego Boscaro - ci prepariamo a esaminare, di questo piano, ogni aspetto in una fase successiva".

Risale a novembre la delibera regionale che, recependo i contenuti del Decreto Genova del 2018, ha ratificato la perimetrazione e la istituzione delle zone a logistica semplificata (Zls) sul territorio regionale, inclusa quella, nel Milanese, del quadrilatero Melzo-Vignate-Pioltello-Segrate, forte della presenza dei poli Sogemar a Melzo e di Milano Smistamento. Su Vignate si ipotizzano un ampliamento del polo melzese e (numeri ancora ipotetici) sino a 400mila metri quadrati di cosiddetta area interporto deputata a trasporti e logistica. L’area interessata quella subito dopo il confine fra i due comuni, fra nuova Cassanese e Rivoltana. Aree agricole trasformabili, in parte già acquisite, in passato, dal colosso dei trasporti.

Un incontro in Regione si è tenuto nelle scorse settimane alla presenza delle amministrazioni di Melzo e di Vignate. "Ci siamo lasciati - spiega il sindaco vignatese Boscaro - con l’idea di riaggiornarci a breve. Non abbiamo per ora notizie certe sulle metrature, le soluzioni viabilistiche e l’impatto. Posso solo anticipare qualche valutazione". Primo: "In un’ottica di sicurezza e impatto ambientale, e considerata la vocazione di questa zona, meglio la rotaia che la gomma". L’area è interamente inclusa nel perimetro del Parco Sud. "È un altro elemento che dobbiamo porci in una fase di interlocuzione. Quando un progetto di questo calibro si mette in moto difficilmente si ferma".

La presenza di Sogemar è storica e da anni in costante sviluppo: da anni il terminal melzese di via Primo Maggio è uno dei più strategici hub italiani per il traffico marittimo e continentale. La vocazione logistica dell’area è scritta da anni, l’istituzione della zls favorirà ulteriormente (anche attraverso uno snellimento delle procedure, semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali) il traffico merci ferroviario e la capacità di interscambio ferro gomma acqua. Sul fronte economico, così la delibera regionale di novembre, un passaggio per arrivare "a una pianificazione strategica di sviluppo in un settore chiave e alla creazione di un ambiente favorevole a nuovi investimenti". Il tributo più temuto sul fronte ambientale e su quello viabilistico: sulle strade è destinato a moltiplicarsi il transito dei tir.