Locate Triulzi, sparita una colonia di gatti al laghetto della Decima

Locate Triulzi (Milano), 17 ottobre 2023 – Spariti i gatti della colonia del laghetto della Decima per fare posto a festini abusivi. La denuncia di Giordano Ambrosetti della Leidaa (Lega italiana difesa animali e ambiente). Le volontarie si sono recate nella zona Area Naturalistica La Decima, dove da tempo viene seguita una colonia felina di circa 16 gatti e non avrebbero mai immaginato di trovarsi davanti uno scenario simile: la postazione alimentare costruita per proteggere le ciotole e tenere in ordine l'area era stata completamente invasa da legnami e parzialmente distrutta e la tettoia fracassata. E poi vaschette di cibo e acqua rovesciate o danneggiate.

Secondo Ambrosetti “si tratterebbe di un grave atto di vandalismo, ma potrebbe essere in realtà un'azione ben calcolata; vista la frequentazione di personaggi che usano l’area per festini accendendo falò che danneggiano il terreno e mettono a rischio di incendio le relative essenze arboree". Sulla vicenda è stata presentata denuncia contro ignoti presso ai carabinieri.