Risse, droga e residenti esasperati: scattano i sigilli a tre locali

I sigilli al bar Hemingway di Sesto San Giovanni

Milano – Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha deciso la sospensione della licenza per 2 locali di Milano e uno di Sesto san Giovanni: risse, schiamazzi e droga i motivi che hanno portato alla decisione della questura.

In particolare, i sigilli sono scattati, per 10 giorni, al Cléophée Café, in piazza della Trivulziana 3, accanto all’università Bicocca, e al Pub La Rumba, ex La Gozadera, in via Giacosa 12, in zona Trotter. Sospensione della licenza, per 15 giorni, anche il Bar Hemingway di Sesto San Giovanni.

Nel Cléophée Café, a febbraio scorso, gli agenti del commissariato sono intervenuti all'esterno del locale per una rissa tra una cinquantina di persone che si spintonavano e si lanciavano bottiglie di vetro: all’arrivo delle volanti ne era nata una sorta di guerriglia urbana con segnali stradali sradicati e bidoni della spazzatura gettati in strada. Un residente aveva anche denunciato i danneggiamenti subiti alla propria auto.

Per quanto riguarda il pub La Rumba, ex La Gozadera, la sospensione, si è resa necessaria in quanto le problematiche inerenti a risse e aggressioni non si sono mai placate anche dopo il cambio di gestione e, dalla fine del 2022 ad oggi, si sono verificati molteplici episodi violenti. A dicembre scorso, i poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni avevano placato una rissa all'esterno del locale tra clienti ubriachi.

Il provvedimento di sospensione di 15 giorni, al Bar Hemingway, nasce in seguito ai controlli effettuati dai poliziotti da maggio 2022 ad oggi: il bar è risultato frequentato da numerosi pregiudicati, dedite al consumo e allo spaccio di droga e che, con il loro comportamento hanno creato disagio e disturbo ai residenti della zona. In particolare, a novembre 2022, nei pressi del bar, durante un controllo, gli agenti avevano trovato un coltello lungo 40 cm e della droga. Dopo pochi giorni, sono intervenuti per una persona con una grave ferita da taglio al volto rimediata nelle vicinanze del locale.