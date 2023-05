Lo sport si prende la città Una settimana, 50 eventi oltre 3mila atleti in campo

di Roberta Rampini

Cinquanta eventi, oltre 3mila atleti impegnati, sette giorni e uno slogan "lo sport si prende la città". È la seconda edizione della settimana dello sport che si terrà dal 22 al 28 maggio. Il cartellone degli appuntamenti è stato presentato dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti e dal sindaco Andrea Orlandi con un’appendice dovuta: il ricordo di Giuseppe Alì, presidente dell’associazione Sesamo, scomparso pochi mesi fa, tra gli organizzatori della prima edizione della settimana dello sport, con la consegna di una targa ricordo alla moglie Silvana. "La targa è solo un piccolo segno - ha dichiarato il sindaco Orlandi -. È poco rispetto a tutto quello che lui ha fatto, rappresenta il grazie per tutto quanto Pino ci ha donato. La sua scomparsa è una di quelle ferite che lasciano una cicatrice, è importante non nascondere le cicatrici e continuare a guardarle, perché ci fanno rivivere quanto persone come Pino ci hanno trasmesso. Vogliamo che lui sia presente in questa settimana, sarebbe stato qui a distribuire magliette, a riprenderci quando sbagliamo qualcosa, a dare sempre una mano".

Per l’evento sono state create anche delle magliette con le scritte in rosso e color oro, grazie agli sponsor, aziende del territorio che hanno voluto sostenere la manifestazione. "Vogliamo in primis dire grazie agli sponsor, imprenditori generosi che hanno deciso di finanziare completamente l’evento. Tutto quello che si fa è per merito loro - commenta l’assessore allo Sport -. Si è compiuta una scelta etica per le maglie in cotone, derivante da agricoltura biologica, perché bisogna rispettare le regole in campo e pure l’ambiente". Il programma è davvero intenso: lunedì 22 maggio si aprirà con le ragazze di quattro società di ginnastica, danza e cheerleading che proporranno uno spettacolo in piazza San Vittore dalle 18 alle 19. Il programma completo è sul sito del Comune ma segnaliamo martedì 23 maggio una new entry con la società sportiva Dt Academy che fa volare i droni: al Rho center ci sarà una gara e la possibilità di partecipare e provare i droni. E ancora, giovedì 25 maggio dalle 18 alle 22 arriveranno in piazza San Vittore i campioni di scherma, invitati da Scherma Rho, che parteciperà all’evento, poiché a Milano è in corso il campionato mondiale. Gran finale sabato 27 e domenica 28 al Molinello Play Village, al Parco Pirandello e a Lucernate basket, triathlon, sfide di tennis, un torneo internazionale di rugby, 200 ragazzini coinvolti nel Baskin, il basket inclusivo e una gara di bocce con i ragazzi disabili di Sesamo.