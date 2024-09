Live e Bloom diventano capitali del metal

La chiamata per gli appassionati di metal di tutta Italia è per sabato 14 e domenica 15 settembre. La location è, come è ormai consuetudine, il Live Music Club di Trezzo sull’Adda. Lì nel fine settimana si svolgerà l’undicesima edizione di Metalitalia Festival. Una due giorni di musica metallara che sarà anticipata domani da un warm up, ovvero una sorta di gustoso antipasto che ospiterà anche una Art Fusion con i tatuatori Clod The Ripper, Welt, Giancarlo Capra e Maurizio Brughera, al Bloom di Mezzago.

Poi spazio al Metalitalia Festival, con una lineup da veri intenditori: sabato si alterneranno sul palco di Trezzo Overkill, Destruction, Morbid Saint, Xentrix, con lo special ‘Shattered Existence’ show, Cripple Bastards, Angelus Apatrida, Ural e Husqwarnah, domenica invece spazio allo special show dei Death Ss, al farewell show dei Cirith Ungol, allo spettacolo “In memory of William J. Tsamis, dei Warlord, e alle esibizioni di Satan, Night Demon, Haunt ed Hell Fire. Un programma quindi molto ricco di emozioni, ma anche di sfumature particolari all’interno del grande e variegato mondo della musica metal.

Il costo dei biglietti dipende da cosa si vuole scegliere: la prevendita oppure l’acquisto direttamente alla casa dei due locali. Il prezzo per la giornata singola va dai 49 ai 60 euro, quello dell’abbonamento di due giorni dai 79 ai 90 euro, mentre quello del warm up è di 10 euro o gratis con abbonamento di due giorni al Metalitalia Festival.C.M.