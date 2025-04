Corteo pro Palestina dalla Stazione all’Arco della Pace: traffico a rischio oggi pomeriggio, sabato 12 aprile

Milano,12 aprile 2025 – "Fine del genocidio nella Striscia di Gaza" sarà lo slogan principale del corteo in programma oggi a Milano. Sono attese migliaia di persone da ogni parte d’Italia. Un sabato pomeriggio che si annuncia difficile per il traffico milanese già alle prese con le tante manifestazioni Fuori Salone.

L’appuntamento è alle 14.30 di oggi sabato 12 aprile. Dalla Stazione Centrale il corteo arriverà sino all'Arco della Pace e non in piazza Duomo proprio "a causa del Fuori Salone e di alcuni eventi correlati", hanno spiegato gli organizzatori.

Il percorso

La manifestazione si snoderà da Stazione Centrale passanodo poi lungo via Galvani per proseguire in via Pola, piazzale Lagosta, via Traù, via Alserio, via Farini, viale Elvezia e costeggiare il parco Sempione e concludersi all’Arco della Pace

Chi partecipa

La mobilitazione - alla quale hanno aderito diverse sezioni dell'Anpi, storico ente dei partigiani - è organizzata da molte associazioni palestinesi e dalla galassia dei sindacati di base oltre ad altre realtà provenienti da tutto il Paese. Fra loro: Associazione dei Palestinesi in Italia (Api), Associazione Donne Palestinesi, Comunità Palestinesi, Giovani Palestinesi d'Italia (Gpi), Unione Democratica Arabo-Palestinese (Udap), Adl Cobas, Cub, Confederazione Cobas Lombardia, Sgb, Sial Cobas, Si Cobas, Usi Cit, Usb Lombardia, Centro sociale Vittoria e Partito Comunista dei Lavoratori.