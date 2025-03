Lista Bicicletta, la sinistra con Paola Colombo: "Uniamo le forze per disegnare la città"

Nasce Bicicletta, la lista che riunisce le sinistre sul Naviglio a sostegno della candidatura a sindaca della dem Paola Colombo. Avs e Cernusco Possibile rinunciano ai simboli per dare più forza al messaggio: "È un’alleanza per la sostenibilità e l’inclusione". "Crediamo che il futuro della nostra città debba essere costruito sull’ambiente - spiega Roberto Codazzi - sulla giustizia sociale e su un’idea di comunità solidale. Così abbiamo deciso di proseguire insieme nel percorso per una Cernusco più giusta, verde e innovativa". "Il nostro patto nasce dalla volontà di rafforzare il campo ecologista e progressista per affrontare con responsabilità e visione le sfide che ci attendono - aggiunge Daniele Restelli -. Tante persone si sono già riconosciute in questo progetto. Cernusco ha bisogno di un’Amministrazione capace di guardare al futuro con coraggio e competenza. Uniamo le forze per rendere tutto questo possibile e disegnare insieme a Paola Colombo la nostra città". L’esponente del Pd dovrà vedersela con altri tre aspiranti primi cittadini: Claudio Mereghetti (Dimensione Cernusco) appoggiato da tutto il centrodestra; Danilo Radaelli (Vivere Cernusco e Adesso) e Valentina Tedesco (La Città in Comune e Sinistra per Cernusco). Bar.Cal.