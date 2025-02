Liscate, la nuova logistica. Su un’area di 30mila metri. Apertura entro fine marzo

Lavori di riqualificazione in corso, apertura entro fine marzo, nuova logistica a Liscate, dove è pronto ad aprire i battenti un polo di Cfg Overseas, azienda leader in "container consolidation service". Opererà, su un’area a ridosso Rivoltana, nel già esistente G-Park Liscate. L’operazione porta la firma di Glp Italia, marchio leader nella costruzione, proprietà, sviluppo e gestione di immobili logistici, data center, energie rinnovabili e tecnologie. La società in arrivo incontrerà nei prossimi giorni il sindaco Lorenzo Fucci.

Qualche dettaglio sul progetto e sui lavori. L’immobile è attualmente in fase di riqualificazione totale. Costruito originariamente all’interno di un parco logistico condiviso (sulla stessa area operano altre realtà del settore trasporto e stoccaggio merci), sarà a fine intervento completamente indipendente. Obiettivo, massima efficienza operativa.

Fra le infrastrutture punta di diamante un tunnel e una circolazione ad anello, "che soddisferà l’esigenza - così una nota del gruppo - di supportare flussi veicolari intensivi, migliorando l’accesso ai piazzali e la viabilità interna del polo". Quello che aprirà i battenti, sempre così l’azienda, "sarà un polo dotato di tecnologie innovative di ultima generazione: impianti sprinkler conformi alla normativa, illuminazione led per ridurre i consumi, nuove aree verdi e un terrazzo fruibile per il benessere degli operatori e utilizzatori".

L’area scelta non è casuale: il sito è in prossimità degli innesti su Tangenziale est esterna e Brebemi e si trova relativamente vicino a Milano. Un nuovo polo logistico che va ad aggiungersi agli altri 32 del gruppo Gpl in Italia. "Il G-Park Liscate è un immobile importante del portafoglio di Glp - così in un comunicato d’arrivo Marco Belli di Glp Italia -, e una volta terminati i lavori sarà un punto di riferimento per la logistica moderna del territorio. Prosegue inoltre la collaborazione con Cfg Overseas, già in atto al G-Park di Roncello".

L’incontro fra operatore e amministrazione comunale sarà a breve. "L’area era già deputata a logistica - così il sindaco Fucci - e ho dunque appreso del nuovo arrivo solo in una seconda fase. Ritengo giusto un incontro per dialogare su aspetti fondamentali: primi fra tutti dettagli viabilistici e impatto sul territorio del comune".